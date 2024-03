Diretor financeiro da Airbus diz ser importante ter relações estáveis com a Spirit

A fabricante de aviões norte-americana está explorando a transferência ou a realocação de unidades específicas da Spirit que fornecem componentes importantes para a Airbus se chegar a um acordo de aquisição, informou a Reuters na semana passada.

Quando perguntado se a Airbus estaria interessada em comprar a fábrica da Spirit na Irlanda do Norte, que produz asas para seu modelo A220, Toepfer disse que a equipe da empresa apoia a Spirit operacionalmente, incluindo o trabalho conjunto em melhorias.

"Estamos verificando com a Spirit qual é a melhor opção", acrescentou.

A Airbus teve um bom início de ano, disse o diretor financeiro ao Boersen-Zeitung.

A empresa entregou 79 aeronaves civis nos dois primeiros meses, 13 a mais do que no mesmo período do ano passado, disse Toepfer, acrescentando que isso colocou a Airbus no caminho certo para atingir sua meta anual de 800 entregas.

(Por Andrey Sychev)