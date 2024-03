Dólar sobe puxado por exterior e encerra trimestre acima de R$5

Em março, a moeda norte-americana acumulou elevação de 0,88% e, nesta semana, alta de 0,34%.

Às 17h27, na B3, o contrato de dólar futuro para maio subia 0,56%, a 5,0305 reais na venda.

Em função do feriado de sexta-feira, a sessão desta quinta foi a última do mês e do trimestre, o que trouxe para os negócios investidores interessados na formação da Ptax.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

A disputa pela Ptax chegou a colocar o dólar à vista perto da estabilidade no fim da manhã, com os vendidos tentando segurar as cotações, apesar da pressão de alta vinda do exterior. Às 11h11, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 4,9798 reais (-0,01%).

Após a formação da Ptax no início da tarde (em 4,9962 reais para venda), o dólar ficou mais livre para oscilar e acelerou ganhos, em sintonia com o exterior.