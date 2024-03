EDP arremata lotes 7 e 2 do leilão de transmissão de energia

Mais cedo, a EDP ganhou o lote 7, com deságio de 41,05%, por 51 milhões de reais de RAP. O projeto envolve a construção de 390 quilômetros de linhas de transmissão entre os Estados da Bahia, Tocantins e Piauí e subestações com capacidade de transformação de 300 mega-volt-ampères (MVA), com 528,67 milhões de reais em investimentos estimados.

(Por Letícia Fucuchima)