Gol tem prejuízo de R$1,1 bi no 4º tri

A empresa encerrou o trimestre passado com crescimento de 6,7% na receita líquida, que chegou a 5,04 bilhões de reais.

A relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado foi de 3,7 vezes no final do ano passado, "uma redução de 0,3 vez" ante o fim do terceiro trimestre.

A Gol terminou o ano passado com 782,5 milhões de reais em caixa, expansão de 32% sobre 2022. A dívida bruta total registrada no quarto trimestre foi de 20 bilhões de reais, 13,7% menos que no mesmo período de 2022.

No final de dezembro, a frota total da Gol era de 141 aeronaves Boeing 737, uma redução de cinco aviões ante o fim de 2022. Do total da frota, 91 aviões eram do modelo NG, 44 MAXs e seis eram cargueiros.

A empresa tinha no fim de 2023 101 pedidos firmes para aquisição de aeronaves Boeing 737-MAX, sendo 64 do modelo 737-MAX 8 e 37 unidades do 737-MAX 10.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Gabriel Araujo; )