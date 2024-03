Ibovespa fecha em alta com apoio de Petrobras, mas saída de estrangeiro pesa no mês

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,33 %, a 128.106,1 pontos, acumulando um acréscimo de 1,02% na semana, mas uma perda de 0,54% no mês.

Na máxima do dia, chegou a 128.363,98 pontos. Na mínima, a 127.270,19 pontos. O volume financeiro somou 20,97 bilhões reais, de uma média diária no mês de 24 bilhões de reais.

De acordo com o gestor Tiago Cunha, da Ace Capital, o desempenho do Ibovespa nesta quinta-feira teve suporte principalmente das ações da Petrobras, endossadas pela alta dos preços do petróleo no mercado externo.

No mês, porém, ele ressaltou que o Ibovespa continuou pressionado pela saída de capital externo, em parte refletindo um "short" (venda) indireto em China, diante da decepção com dados de atividade ou medidas do governo daquele país.

Um exemplo é a ação da Vale, que detém o maior peso no índice, e é sensível ao comportamento dos preços do minério de ferro, que tem a China como principal consumidor do insumo no mundo. Em março, o papel acumulou queda de mais de 5%.

Do lado do fluxo estrangeiro, dados da B3 mostram saída líquida de 6,23 bilhões de reais no mês até o dia 26, ampliando o déficit no mercado secundário de ações no Brasil para 23,57 bilhões de reais no ano.