Ibovespa fecha no azul com apoio de Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um acréscimo modesto nesta quinta-feira, assegurado particularmente pelo avanço de Petrobras, com Marfrig disparando após resultado trimestral, enquanto Azul capitaneou as perdas após balanço e perspectivas para 2024.

A agenda macro também ocupou a atenção antes do feriado na sexta-feira, incluindo o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central e taxa de desemprego no Brasil e dados de auxílio-desemprego e confiança do consumidor nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,5%, a 128.322,91 pontos., acumulando um acréscimo de 1,02% na semana, mas uma perda de 0,54% no mês, de acordo com dados preliminares.