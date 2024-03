Índice europeu STOXX 600 fecha segundo trimestre consecutivo em alta

O índice de referência encerrou seu segundo trimestre consecutivo de ganhos com um aumento de 7%, impulsionado pelo otimismo em relação aos iminentes cortes nas taxas de juros e por um rali das ações de tecnologia, devido ao fervor em relação à inteligência artificial.

O índice também fechou seu quinto mês consecutivo de alta, encerrando março com um avanço de 3,7%.

Segundo Nadege Duffose, chefe global de multiativos da Candriam, setores mais cíclicos, como o industrial e o bancário, foram muito mais fortes do que o esperado, com investidores menos preocupados com uma recessão e confiantes de que os bancos centrais mudarão de abordagem este ano.

O setor de bens industriais e de serviços ganhou 11% nos primeiros três meses do ano, enquanto os bancos da zona do euro subiram 17,7%.

O foco do mercado agora está no índice de preços PCE dos EUA, que será divulgado na sexta-feira, quando os mercados estarão fechados, para determinar o momento em que o Federal Reserve fará os cortes na taxa de juros, o que pode definir o tom para outros bancos centrais.

A JD Sports, que vende produtos da Adidas e de outras marcas esportivas, subiu 15,6%, chegando ao topo do STOXX 600, após a varejista de roupas esportivas dizer que seu lucro antes dos impostos para o ano seguinte estava em linha com sua orientação. As ações da Adidas subiram 1,1%.