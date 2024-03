Japão repete advertência verbal contra vendas exageradas do iene e BC mantém tom brando

Por Leika Kihara e Rocky Swift

TÓQUIO (Reuters) - O Japão continuou com seus alertas para evitar novas quedas do iene nesta quinta-feira, com o principal porta-voz do governo renovando um aviso de que Tóquio não descartará nenhuma opção para combater os movimentos excessivos da moeda.

O secretário-chefe do Gabinete do governo, Yoshimasa Hayashi, não especificou se as opções incluíam a intervenção via compra de ienes, dizendo apenas que as autoridades estavam "observando os movimentos da moeda com um alto senso de urgência"