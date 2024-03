Lucro ajustado da Hapvida mais que dobra no 4º tri

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 949,7 milhões de reais no período, crescimento de 58,6% na base anual.

"Trimestre após trimestre, seguimos consistentes na trajetória de retomada de margem e expansão do Ebitda ajustado", afirmou a operadora de saúde em relatório de resultados.

A companhia atribuiu o desempenho a um melhor controle de custos e uma política de reajuste de preços, "necessários ao equilíbrio financeiro dos contratos".

A receita líquida da Hapvida subiu 6,7% versus o quarto trimestre de 2022, para 6,94 bilhões de reais, apoiada principalmente pelo crescimento em planos de saúde (+8% ano a ano) e odontológicos (+8,6% ano a ano), após reajuste de preços.

A sinistralidade caixa da companhia foi de 69,3% no período, recuo ante o percentual de 71,9% do trimestre anterior e de 72,9% um ano antes.

As despesas administrativas caixa somaram 606 milhões de reais, superior aos 537,1 milhões de um ano antes, enquanto as despesas com vendas subiram cerca de 5%, a 550 milhões de reais.