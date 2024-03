Nutrien avalia desinvestimentos na América Latina após perdas e êxodo de executivos

A Nutrien e outros importadores no Brasil também estocaram fertilizantes porque temiam escassez de produtos em meio à ameaça de sanções ocidentais aos grandes produtores Rússia e Belarus em 2022, disseram três fontes. As restrições da China às exportações de fertilizantes, que ela precisava reter para uso próprio, agravaram ainda mais esses temores.

Em 2023, as margens brutas da Nutrien sofreram, com a empresa vendendo seu estoque de alto custo com prejuízo na América do Sul. No ano passado, as vendas globais da Nutrien caíram 23%, para 29 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido despencou 83%, para 1,28 bilhão de dólares.

Dias, CEO para a América Latina, deixou a empresa em abril de 2023 e o CFO da região, Luis Cerresi, saiu em dezembro, de acordo com seus perfis no LinkedIn. A Nutrien havia nomeado o novo CEO global Ken Seitz em 2022. Cerresi se recusou a comentar.

A Nutrien suspendeu imediatamente todas as aquisições no Brasil e interrompeu a construção de novas fábricas de fertilizantes após a saída de Dias, disseram duas fontes.

O ex-executivo refutou a ideia de que a empresa cresceu muito rapidamente, segundo uma declaração enviada por email à Reuters. Ele disse que seu trabalho não deve ser julgado pelo número de aquisições e que concorrentes locais haviam feito movimentos semelhantes.

A Nutrien continua enfrentando um ambiente desafiador na América do Sul. O preço do potássio está baixo e permanecerá assim à medida que grandes novos projetos surgem no Canadá e na Inglaterra, disse Mello, da StoneX. Isto é um problema para qualquer empresa com um estoque mais caro do que o preço atual.