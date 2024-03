Taxas futuras de juros sobem com exterior em dia de relatório de inflação e Campos Neto

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em alta, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries mais curtos no exterior, após uma autoridade do Federal Reserve afirmar na véspera que não há pressa para cortar juros nos EUA, enquanto no Brasil o mercado não viu novidades de impacto no Relatório de Inflação e na coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,915%, ante 9,911% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,91%, ante 9,893% do ajuste anterior.