Wall St ronda estabilidade antes de feriado da Páscoa, mas deve terminar 1º trimestre com ganhos

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram estáveis nesta quinta-feira, em negociações fracas antes do feriado da Páscoa, com os investidores aguardando mais dados para avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve no último dia útil de um primeiro trimestre forte.

O Dow Jones Industrial Average subi 0,01% na abertura, para 39.763,74 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,01%, a 5.248,03 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,14%, para 16.377,23 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)