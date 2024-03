Wall St tem estabilidade antes do feriado da Páscoa e deve terminar 1º trimestre com ganhos

"O mercado de ações teve um desempenho extremamente bom durante o primeiro trimestre de 2024 e, enquanto os lucros continuarem fortes, o mercado pode continuar a subir", disse Jeremy Straub, presidente-executivo e diretor de investimentos da Coastal Wealth.

"É provável que a temporada de balanços do primeiro trimestre seja o próximo impulsionador do sentimento do mercado, que, no momento, continua muito otimista."

Dados divulgados nesta quinta-feira mostraram que a economia dos EUA cresceu mais rápido do que o estimado anteriormente no quarto trimestre, enquanto um relatório separado mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estaduais caíram em 2.000 na semana encerrada em 23 de março, para 210.000 em dado ajustado sazonalmente.

No feriado, o foco estará no índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, que será divulgado na Sexta-feira Santa, quando o mercado acionário dos EUA estará fechado.

O Dow Jones caía 0,04%, a 39.740,29 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,08%, a 5.252,54 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,01%, a 16.400,92 pontos.