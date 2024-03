ConocoPhillips pede a tribunal que adie a decisão sobre a sobreposição de prêmios até a realização do leilão

HOUSTON (Reuters) - A ConocoPhillips solicitou na sexta-feira a um tribunal dos Estados Unidos que adiasse uma decisão sobre as sobreposições entre suas indenizações contra a Venezuela por expropriações passadas até que os rendimentos de um leilão de ações de uma empresa controladora da Citgo Petroleum sejam conhecidos.

O Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Delaware está realizando um leilão de ações de uma empresa controladora da Citgo Petroleum, sediada em Houston, para satisfazer 21,3 bilhões de dólares em reivindicações contra expropriações passadas e inadimplência de dívidas da Venezuela. O leilão poderá ser concluído este ano e colocar a refinaria de propriedade da Venezuela nas mãos de rivais ou investidores.

As três reivindicações da Conoco somam mais de 11,5 bilhões de dólares, mais da metade do valor total solicitado no processo. Mas uma cláusula da sentença exige que ela deduza uma sobreposição parcial em duas das sentenças.