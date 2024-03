EUA finalizam novos limites de emissões de escapamento para veículos pesados

A associação acrescentou que as novas regras definem uma porcentagem de veículos com emissão zero, como veículos elétricos ou movidos a célula de combustível, que uma empresa deve vender, "o que está além de sua própria capacidade de controle".

A Tesla, alguns democratas e grupos ambientalistas pediram à EPA que adotasse regras ainda mais rígidas.

Abigail Dillen, presidente do grupo ambiental Earthjustice, disse na sexta-feira que "a EPA não foi longe o suficiente para proteger as comunidades dos perigosos impactos à saúde ligados à poluição de caminhões pesados" e acrescentou que "os fabricantes de caminhões pressionaram a EPA a retardar essa mudança".

A American Trucking Associations disse que as metas para além de 2030 "permanecem totalmente inatingíveis, dado o estado atual da tecnologia de emissão zero, a falta de infraestrutura de carregamento e as restrições na rede elétrica".

Os limites atuais de emissões de escapamento para caminhões e motores pesados foram definidos em 2016, abrangendo os anos-modelo de 2021 a 2027.

Katherine García, do Sierra Club, elogiou as novas regras da EPA, acrescentando que "é crucial que os fabricantes de caminhões entrem rapidamente com caminhões de emissão zero para proporcionar os benefícios climáticos, econômicos e de saúde que merecemos".