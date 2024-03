Inflação nos EUA tem alta moderada em fevereiro; gastos do consumidor sobem

As pressões sobre os preços estão caindo, embora o ritmo tenha abrandado desde o primeiro semestre do ano passado.

As autoridades do Fed deixaram na semana passada a taxa básica do banco central dos EUA inalterada na faixa atual de 5,25%-5,50%, tendo-a aumentado em 525 pontos base desde março de 2022.

Os decisores políticos antecipam três cortes nas taxas este ano. Os mercados financeiros esperam a primeira redução das taxas em junho. O governador do Fed, Christopher Waller, disse na quarta-feira que "não há pressa em cortar a taxa básica" neste momento, mas não descartou a possibilidade de reduzir os custos dos empréstimos no final do ano.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice PCE aumentou 0,3% no mês passado. Isso se seguiu a um ganho revisado para cima de 0,5% em janeiro. O chamado núcleo do PCE havia registrado anteriormente uma alta de 0,4% em janeiro.

O núcleo do PCE aumentou 2,8% em termos anuais em fevereiro, depois de ter subido 2,9% em janeiro.

O Fed acompanha as medidas de preços do PCE para sua meta de inflação de 2%. São necessárias leituras mensais de inflação de 0,2% ao longo do tempo para levar a inflação de volta à meta.