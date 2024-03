Papa conduz serviço religioso de Sexta-Feira Santa antes da procissão do Coliseu

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco presidiu um serviço religioso de Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro, antes de uma procissão noturna no Coliseu de Roma no dia mais sombrio do calendário cristão, marcando a morte de Jesus por crucificação.

A Sexta-feira Santa termina no domingo com a Páscoa, a data mais importante e alegre do calendário litúrgico da Igreja - comemorando o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos.