Atividade industrial da China cresce em março pela primeira vez em seis meses

SHENZHEN, CHINA (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu pela primeira vez em seis meses em março, de acordo com uma pesquisa oficial divulgada neste domingo, oferecendo alívio às autoridades mesmo com a crise no setor imobiliário continuando a prejudicar a economia e a confiança.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial subiu para 50,8 em março, de 49,1 em fevereiro, acima da marca de 50 que separa crescimento da contração e superando a previsão de 49,9 em uma pesquisa da Reuters.

Embora o ritmo de crescimento tenha sido modesto, essa foi também a leitura mais alta do PMI desde março do ano passado, quando o ímpeto da suspensão das rígidas restrições impostas pela Covid-19 começou a estagnar.