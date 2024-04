Ações da China registram maior ganho em 1 mês com dados sólidos de PMI

XANGAI (Reuters) - As ações da China saltaram nesta segunda-feira, registrando seu maior ganho diário em um mês, depois que os dados mais recentes sobre a atividade industrial sinalizaram que a recuperação da economia está ganhando força, enquanto o mercado de Hong Kong estava fechado para um feriado.

A atividade industrial da China expandiu em seu ritmo mais rápido em 13 meses em março, com a confiança dos empresários atingindo um recorde em 11 meses, impulsionada pelo aumento de novos pedidos de clientes no país e no exterior, mostrou uma pesquisa privada nesta segunda-feira.

Os dados estão em linha com uma pesquisa oficial de fábrica que mostra que a atividade industrial da China expandiu-se pela primeira vez em seis meses em março.