Atividade industrial da China avança no ritmo mais rápido em 13 meses, mostra PMI Caixin 

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu-se no ritmo mais rápido em 13 meses em março, com a confiança empresarial atingindo pico em 11 meses, impulsionada pelo aumento de novos pedidos de clientes no país e no exterior, mostrou uma pesquisa privada nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial para a China compilado pela Caixin/S&P Global subiu a 51,1 em março, de 50,9 no mês anterior, acima das previsões dos analistas de 51,0 e marcando uma expansão pelo quinto mês consecutivo. A marca de 50 pontos separa o crescimento da contração.

Os resultados otimistas seguiram-se a dados recentes de exportação e vendas no varejo melhores do que o esperado, sugerindo um início de ano firme para a segunda maior economia do mundo.