BC fará leilão adicional de swap para cobrir demanda com vencimento de título cambial

Em 15 de abril, uma segunda-feira, estão programados para vencer um total de 18,534 bilhões de reais em NTN-A3s que foram negociadas em 1997. Em valores atuais, os papeis equivalem a cerca de 3,7 bilhões de dólares.

Os detentores das NTN-A3s no Brasil, ao longo dos anos, também carregaram algumas posições vendidas em dólar para cobrir a exposição a estes títulos. Como agora os papéis vão vencer, os detentores precisam encerrar estas posições vendidas -- o que é feito por meio da compra de dólares.

Assim, o BC anunciou o leilão de swap tradicional -- operação com efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro -- justamente para favorecer o fechamento de posições vendidas em dólar. Desta forma, a instituição evita pressões adicionais no mercado futuro por conta da demanda dos detentores dos títulos.

Em comunicado o BC informou que serão vendidos até 20.000 contratos de swap cambial (1 bilhão de dólares) nesta terça-feira, em operação a ser realizada entre 12h30 e 12h40. A data de início destes contratos de swap é 15 de abril -- justamente quando ocorre o vencimento das NTN-A3s. Já os vencimentos dos swaps serão em 2 de janeiro de 2025 e 1º de abril de 2025.

Esta operação extra não se confunde com o leilão diário de swaps que vem sendo realizado pelo BC para rolagem dos vencimentos de junho deste ano. Nesta terça-feira, das 11h30 às 11h40, serão colocados à venda 16.000 contratos de swap para rolagem.

(Por Fabrício de Castro)