Demanda forte impulsiona crescimento da indústria do Brasil em março, mostra PMI

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria do Brasil seguiu em expansão em março, embora de forma mais lenta, com o ritmo mais forte de demanda em mais de dois anos e meio alimentando a produção e o emprego, de acordo com pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

A S&P Global informou nesta segunda-feira que seu PMI da indústria brasileira ficou em 53,6 em março, de 54,1 em fevereiro. Apesar da perda de força, o índice permanece acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo terceiro mês seguido.

"O desempenho do setor no primeiro trimestre de 2024 foi consideravelmente melhor do que o registrado no quarto trimestre de 2023. De fato, a média para o PMI foi a mais alta desde os três meses até setembro de 2021", destacou a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.