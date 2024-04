Google destruirá dados de navegação para resolver processo por privacidade do consumidor

Advogados dos autores da ação avaliaram o acordo em mais de 5 bilhões de dólares, chegando a até 7,8 bilhões. Os usuários não receberão indenizações, mas podem entrar com processos individualmente para tentar recebê-las.

A ação coletiva começou em 2020, abrangendo milhões de usuários do Google que usaram navegação privada desde 1º de junho de 2016.

Os usuários alegaram que o analytics, cookies e aplicativos do Google permitiram que a unidade da Alphabet monitorasse indevidamente pessoas que configuraram o browser do Google Chrome no modo de navegação “anônima” e outros browsers em modos “privados” de navegação.

Eles afirmaram que isso transformou o Google em um “tesouro irresponsável de informações”, ao permitir que ele soubesse sobre amigos, comidas favoritas, hobbies, hábitos de compra e as “coisas mais íntimas e potencialmente embaraçosas” que essas pessoas procuram online.

Pelo acordo, o Google atualizará divulgações sobre o que coleta em navegação “privada”, um processo que ele já começou. Também permitirá que usuários anônimos bloqueiem cookies de terceiros por cinco anos.

“O resultado é que o Google coletará menos dados das sessões de navegação privada dos usuários e que o Google fará menos dinheiro com os dados”, escreveram os advogados dos autores da ação.