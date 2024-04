Governo discute fontes para atenuar tarifa de energia, de PPSA a antecipações da Eletrobras

Ele afirmou a jornalistas que foi discutido também uma eventual "equalização" entre os mercados livre e regulado para fazer "justiça tarifária no país", e até mesmo a busca de "espaço" no Orçamento da União "para minimizar impactos de tarifas de energia".

Para Silveira, foi uma primeira reunião sobre o tema.

"Foi o início de conversa sobre um assunto "que não é simples". "Procuramos sensibilizar o ministro Haddad", acrescentou.

O ministro lembrou que o presidente Lula "sempre fala que é inadmissível que os ricos paguem pouco e os pobres paguem muito" pela energia elétrica.

Sobre a ideia já ventilada anteriormente no governo de quitar os empréstimos das Contas Covid e Escassez Hídrica com antecipações de recursos da Eletrobras, o ministro disse que isso seria feito via medida provisória.

"Através de MP, seria uma solução para dar o direito à União de securitizar, de adiantar recursos para diminuir impacto tarifário. Isso está na MP, caso ela seja enviada, a gente vai poder buscar no mercado os recursos e quitar a Conta Covid, quitar a Conta Escassez Hídrica, e permitir redução tarifária, o grande propósito do governo", afirmou.