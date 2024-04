Hapvida ainda vê espaço para melhorar sinistralidade, após reduções

O lucro líquido ajustado da Hapvida mais que dobrou no quarto trimestre na comparação ano a ano, para 330,5 milhões de reais, em meio a reajuste de preços em seus planos de saúde.

Para analistas do Itaú BBA, o resultado de Hapvida foi considerado positivo, diante de um período difícil para as operadoras de saúde no Brasil, com deterioração do capital de giro e rentabilidade sob pressão.

"No entanto, nesse cenário, vemos os resultados da Hapvida se destacando", afirmaram, chamando atenção para o que consideraram uma sólida conversão de fluxo de caixa no trimestre, com redução da dívida líquida e avanço "na direção certa" para entregar um 2024 significativamente melhor em termos de taxa de perda médica (MLR) e margens Ebitda.

As ações da Hapvida encerraram o pregão desta segunda-feira em alta de 6,49%, a 3,94 reais cada, melhor desempenho percentual do Ibovespa, que teve declínio de 0,82%, segundo dados preliminares.

Dentro do plano de investimentos da Hapvida para este ano, o presidente informou que estão previstos quatro novos hospitais, um no Recife, dois em São Paulo -- um deles, uma reativação -- e outro no Rio de Janeiro.

"Os projetos 'greenfield' de SP e RJ são preliminares e se encontram neste momento em fase de prospecção de terrenos, prédios e ativos, com inauguração prevista para 2026."