IRB pode pagar dividendos em 2025, diz presidente

O executivo comentou ainda que a companhia espera elevar os prêmios deste ano "em pelo menos 10%".

As ações do IRB exibiam alta de cerca de 3% às 13h45, entre as principais altas do Ibovespa, que mostrava variação negativa de 0,7%. A companhia teve lucro líquido de 38 milhões de reais nos três últimos meses do ano passado, apoiada em forte redução da sinistralidade, que passou de quase 94% no final de 2022 para 55,2% no quarto trimestre de 2023.

Analistas da Genial Investimentos afirmaram que apesar do lucro ter ficado abaixo do esperado, a companhia "mostra uma trajetória de melhora na lucratividade".

Os analistas comentaram ainda que "isso sugere que o processo de reestruturação pode estar tendo efeito e podemos vislumbrar mais resultados positivos nos próximos trimestres".

Em seus comentários, Falcão afirmou que espera que o IRB encerre este ano com resultado de prêmios alinhado com o mercado, mas "com crescimento de lucro substancial".

Mais cedo, o IRB anunciou que Falcão vai assumir interinamente a diretoria financeira da companhia, depois que o executivo indicou o atual ocupante do cargo, Rodrigo de Souza Lobo Botti, para ser vice-presidente de inovação e tecnologia. Falcão afirmou que vai acumular a diretoria financeira por "pelo menos seis meses".