Minério de ferro sobe com dados sólidos de atividade fabril na China

NOVA DÉLHI (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro reverteram perdas iniciais e passaram a subir nesta segunda-feira, ajudados por dados que mostraram que a atividade industrial da China se expandiu pela primeira vez em seis meses em março, reforçando a confiança no principal mercado consumidor do minério.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) subiu para 50,8 em março, de 49,1 em fevereiro, de acordo com uma pesquisa oficial divulgada no domingo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em alta de 2,6%, a 768 iuanes (106,23 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato caiu brevemente para seu valor mais baixo desde 18 de março.