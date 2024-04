Petróleo sobe 1%; futuros dos EUA têm máxima em 5 meses

Nos Estados Unidos, o setor manufatureiro cresceu em março pela primeira vez em um ano e meio, mas o emprego nas fábricas permaneceu contido devido a "atividades significativas de demissões" e aumento dos preços dos insumos.

Na China, a atividade industrial em março expandiu-se pela primeira vez em seis meses, segundo uma pesquisa oficial nas fábricas. A China é o maior importador de petróleo bruto do mundo.

Do lado da oferta, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, afirmou que as empresas de petróleo do país irão focar na redução da produção ao invés das exportações no segundo trimestre, a fim de distribuir de forma equilibrada os cortes de produção com outros membros da Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados.

(Reportagem de Scott DiSavino, Noah Browning, Florence Tan e Sudarshan Varadhan)