Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 7% em 2023, diz ANP

As mudanças ocorridas no volume das reservas são devidas à produção realizada durante o ano, às reservas adicionais oriundas de novos projetos de desenvolvimento, declarações de comercialidade e revisão das reservas dos campos por diferentes fatores técnicos e econômicos, explicou a reguladora.

A ANP destacou que o índice de reposição de reservas provadas de petróleo foi de 183,54%, representando cerca de 2,278 bilhões de barris em novas reservas.

O índice de reposição de reservas indica a relação entre o volume apropriado e o volume produzido no período considerado.

Também houve aumento de 3,81% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis (2P) e de 2,26% no somatório das provadas, prováveis e possíveis (3P).

As empresas declararam 22,779 bilhões de barris de reservas provadas e prováveis; e 27,531 bilhões de barris de reservas provadas, prováveis e possíveis, acrescentou a ANP.

No caso do gás natural, foram declarados 517,077 bilhões de metros cúbicos de reservas 1P, 640,979 bilhões de metros cúbicos de reservas 2P e 704,694 bilhões de metros cúbicos de reservas 3P, correspondendo ao aumento em números absolutos de 27,12%, 23,79% e 25,35% respectivamente, na comparação com 2022.