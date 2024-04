Setor manufatureiro dos EUA cresce pela 1ª vez em 1 ano e meio

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor industrial. O ISM e outras pesquisas privadas têm superestimado grosseiramente a fraqueza do setor industrial, que tem sido prejudicado por custos de empréstimos mais altos. Dados do governo de quinta-feira mostraram que a produção industrial cresceu a uma taxa anualizada de 0,9% no quarto trimestre. Ela cresceu 1,6% em 2023, em comparação com 0,8% em 2022.

Economistas consultados pela Reuters previram que o PMI subiria para 48,5. Embora os gastos dos consumidores tenham se deslocado para os serviços, a demanda por bens continua forte.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa ISM, voltado para o futuro, aumentou de 49,2 em fevereiro para 51,4 no mês passado.

A produção nas fábricas se recuperou, com o subíndice de produção subindo para 54,6, em comparação com 48,4 no mês anterior.

No entanto, a inflação no portão das fábricas aumentou. A medida da pesquisa para os preços pagos pelos fabricantes subiu para 55,8, de 52,5 em fevereiro.

(Por Lucia Mutikani)