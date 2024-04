Taxas futuras de juros têm alta firme no Brasil com dados positivos da indústria dos EUA

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,22%, ante 10,151%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,535%, ante 10,448%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,01%, ante 10,906%.

Na sexta-feira, com os mercados no Brasil e nos EUA fechados, dados mostraram que o núcleo do índice de inflação norte-americano PCE subiu 0,3% em fevereiro, em linha com a expectativa do mercado. O índice cheio também aumentou 0,3%.

O resultado ficou dentro do esperado, mas comentários cautelosos de Powell na própria sexta-feira reforçaram leitura de que o Fed pode adiar ainda mais o início do ciclo de cortes de juros. Powell disse que a instituição espera que a inflação ceda, mas que se isso não ocorrer as taxas de juros serão mantidas onde estão por mais tempo. Segundo Powell, o Fed deixará que os dados econômicos deem a resposta sobre os juros.

Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries começaram o dia em alta, o que também impulsionou as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) no Brasil. O movimento foi amplificado pela divulgação de dados positivos sobre a indústria dos EUA.

O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial aumentou para 50,3 no mês passado, a primeira leitura acima de 50 desde setembro de 2022, em comparação com 47,8 em fevereiro. Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor industrial. A recuperação encerrou 16 meses consecutivos de contração no setor industrial, que responde por 10,4% da economia dos EUA.

“O que justifica mais a abertura (da curva de juros no Brasil) são os números de hoje do ISM, acima do esperado. O dado mostrou uma aceleração da indústria norte-americana”, pontuou Maurício Ferraz, gestor de renda fixa da Kínitro, lembrando que, mais cedo, a China também havia divulgado dados positivos do setor industrial.