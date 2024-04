UPS substitui FedEx como principal fornecedora de transporte aéreo para Serviço Postal dos EUA

(Reuters) - A UPS se tornará a principal fornecedora de transporte aéreo do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS, na sigla em inglês), informou a empresa nesta segunda-feira, à medida que a rival FedEx diminui sua participação após pressionar por um novo contrato melhor que o atual com a agência norte-americana.

As ações da UPS subiam 1,4% no pré-mercado, enquanto as ações da FedEx recuavam 1,6%. Os termos financeiros do contrato, que deve entrar em vigor após um "período de transição", não foram divulgados.

O USPS é o maior cliente do segmento expresso aéreo da FedEx. A empresa disse que estava preparada para abandonar o relacionamento de 22 anos se os termos do contrato existente, previsto para expirar em 29 de setembro, não melhorassem.