3R Petroleum chega a subir mais de 7% após proposta da Enauta; PetroReconcavo desaba

(Reuters) - As ações da 3R Petroleum chegaram a disparar mais de 7% nesta terça-feira, após a Enauta apresentar uma proposta de fusão com a petrolífera que envolve troca de ação entre as companhias.

A 3R afirmou que, após recebimento da proposta da Enauta, seu conselho de administração decidiu que os esforços internos para possível combinação de negócios com a PetroReconcavo fossem momentaneamente suspensos.

Às 10:18, as ações da 3R Petroleum tinham elevação de 5,17%, a 34,81 reais, após chegarem a 35,5 reais (+7,25%) no melhor momento, respondendo pela maior alta do Ibovespa, que cedia 0,17%. Enauta, que não faz parte do Ibovespa, caía 2,83%. PetroReconcavo recuava 6,91%, pior performance do Ibovespa.