Ações da China fecham em baixa com sentimento fraco; mercado de Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas encerraram em leve baixa nesta terça-feira, com o sentimento fraco dividido entre o otimismo em relação à melhoria dos dados da atividade industrial e as expectativas de mais medidas de estímulo.

A Xiaomi ficou sob os holofotes, com suas ações saltando até 16% depois que o veículo elétrico esportivo da fabricante de eletrônicos lançado na semana passada atraiu grande interesse.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,42%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,08%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou subiu 2,36%.