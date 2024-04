Ações europeias caem pressionadas por setor de saúde e com dados da inflação alemã em foco

A especulação sobre cortes iminentes nas taxas de juros convenceu investidores a comprar ativos de risco nas últimas semanas, mesmo com o índice de referência sendo negociado perto de recordes de alta, depois de registrar seu segundo trimestre consecutivo de ganhos.

No entanto, as ações recuaram nesta terça-feira, também pressionadas pela alta dos rendimentos dos títulos da zona do euro.

Dados preliminares mostraram que a inflação alemã diminuiu um pouco mais do que o esperado em março, ajudada pelos preços mais baixos da energia. Isso ocorreu um dia antes dos dados mais amplos sobre a inflação da zona do euro.

Entre os principais setores, o de saúde perdeu 1,6% após ganhos recentes. A Siegfried Holding caiu 5,4%, já que o presidente-executivo da empresa farmacêutica suíça, Wolfgang Wienand, deixará o cargo para se juntar à Lonza.

Os setores de varejo, imobiliário e viagens e lazer também caíram mais de 2% cada.

Por outro lado, as ações do setor de energia ganharam 2,5%, atingindo o maior nível em mais de cinco meses, conforme os preços do petróleo subiram devido a novas ameaças de ataques ucranianos a instalações de energia russas e à escalada do conflito no Oriente Médio.