BC vende todos os contratos de swap tradicional em leilão adicional, em total de US$1 bi

A NTN-A3 é um título público indexado ao dólar que há anos não é negociado pelo Tesouro Nacional, mas ainda presente nas carteiras de várias instituições brasileiras. Em meados deste mês vencerão um total de 18,534 bilhões de reais em NTN-A3s que foram negociadas em 1997. Em valores atuais, isso equivale a cerca de 3,6 a 3,7 bilhões de dólares, de acordo com participantes do mercado.

Como os detentores desses papéis no Brasil carregaram algumas posições vendidas em dólar ao longo dos anos para cobrir a exposição a estes títulos, agora que os papéis vão vencer é preciso encerrar estas posições vendidas -- o que é feito por meio da compra de dólares.

Assim, o BC anunciou o leilão de swap tradicional, operação com efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro, para evitar pressões adicionais diante da demanda dos detentores das NTN-A3.

No leilão desta terça-feira foram vendidos 4 mil contratos de swap com início em 15 de abril (justamente quando expiram as NTN-A3) e vencimento em 2 de janeiro de 2025. Os outros 16 mil contratos vendidos também têm início em 15 de abril, mas vencem em 1° de abril de 2025.

Participantes do mercado reagiram de forma mista nesta terça-feira ao anúncio do leilão extraordinário, com alguns analistas minimizando a atuação e outros duvidando da intenção manifestada pela autarquia de apenas suprir uma demanda pontual, já que essa intervenção veio depois de um salto recente do dólar.