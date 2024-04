Dólar fecha estável mesmo com leilão extra de swaps do BC

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O anúncio de um leilão extra de swaps do Banco Central chegou a pesar sobre as cotações do dólar nesta terça-feira, mas a moeda norte-americana se recuperou durante a sessão e fechou estável no Brasil, novamente acima dos 5 reais.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0589 reais na venda, estável.