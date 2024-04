Haddad diz que escolha do novo presidente do BC será processo tranquilo e cita diálogo com Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o processo de escolha do futuro presidente do Banco Central será tranquilo e fruto de diálogo, ressaltando que tem conversado sobre o tema com o atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

Em evento promovido pelo Bradesco BBI, o ministro disse que o governo passou por um teste duro diante da autonomia do BC -- já que o presidente eleito não pode indicar imediatamente a cúpula da autarquia imediatamente após assumir o cargo -- e ressaltou que após o atual governo nomear quatro diretores é natural que a relação fique mais tranquila.

"Tenho ótima relação com o presidente do Banco Central, isso independe das nossas ideias. Nós procuramos institucionalizar a relação da Fazenda com o Banco Central. Isso foi bem feito... Já estou conversando com o Roberto Campos muito tranquilamente sobre essa questão (da sucessão na Presidência do BC)", afirmou.