GreenYellow investirá R$400 mi em 2024 no Brasil, aposta em energia para mineração

Outro foco está nos projetos de eficiência energética para consumidores comerciais e industriais, em segmentos como varejo alimentar. Nessa linha de negócios, a GreenYellow prevê assinar no ano projetos com 25 GWh de energia economizada a clientes, com crescimento frente aos 17 GWh de 2023.

Para ajudar a financiar os projetos já contratados em seu plano de investimentos, a GreenYellow vai colocar à venda parte de seu portfólio de usinas solares operacionais. O formato da operação e seu tamanho ainda estão sendo definidos, disse o presidente da empresa no Brasil, Marcelo Xavier.

"A gente quer finalizar esse processo até outubro, tem alguns interessados. A gente tem uma expectativa de até junho receber algumas ofertas não vinculantes e começar com 'due diligence' em agosto".

Segundo o executivo, a companhia chegou a testar o mercado no passado com uma venda de 49% de suas usinas, mas o processo não avançou conforme esperado.

"A gente começou com 49%, não teve muita aderência, o mercado queria 100%. Quando nós voltamos com 100%, os valores de mercado não estavam de acordo com o que nós esperávamos. A gente decidiu esperar um pouquinho, este ano a gente já tem uma indicação de que a valoração desse portfólio já melhorou".

Atuando no mercado brasileiro desde 2014, a multinacional que nasceu como um braço de energia do grupo Casino possui mais de 1 mil projetos de eficiência energética implementados e mais de 80 usinas de geração solar no Brasil. Entre seus clientes, estão as varejistas Magazine Luiza e Pão de Açúcar e as telecoms Oi e Claro.