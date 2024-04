Minério de ferro interrompe queda de 5 sessões em Dalian com demanda firme antes do feriado

As esperanças de possíveis restrições de fornecimento pelas usinas siderúrgicas chinesas em meio a um mercado com excesso de oferta também estão impulsionando os preços do complexo ferroso, disse o trader.

Isso deu suporte aos preços do minério de ferro chinês, que caíram 20% no primeiro trimestre -- a maior queda desde o terceiro trimestre de 2021 -- devido à demanda fraca, já que as atividades de construção estão lentas na China.

"O mercado fica feliz em se agarrar a qualquer história de viés altista... Março tem sido realmente volátil... É praticamente uma montanha-russa e um lucro muito bom para os fundos que estão indo em qualquer direção", disse o trader.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subia 0,4%, a 101,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Mai Nguyen em Hanói)