Pix está matando pagamentos em dinheiro, cartão de crédito será a próxima vítima?

"Acho que cartão de crédito vai deixar de existir em algum momento em breve", disse o presidente do BC, Roberto Campos Neto, quase dois anos atrás, discutindo o potencial da ferramenta e do sistema de open finance. "Esse sistema elimina a necessidade de ter cartão de crédito."

As tendências de mercado desde então têm corroborado sua previsão.

O uso do Pix disparou 74% no ano passado, chegando a quase 42 bilhões de pagamentos em toda a economia brasileira -- superando as cobranças combinadas com cartões de crédito e débito em cerca de 23%, segundo dados do BC e da associação do setor de pagamentos Abecs.

No varejo online, o número de pedidos pagos com Pix aumentou 22 pontos percentuais em dois anos, chegando a mais de um terço de todas as compras em dezembro, de acordo com a empresa de inteligência de e-commerce Neotrust.

Os pedidos com cartão de crédito caíram 5 pontos percentuais, para 51%, no período.

Essa tendência provavelmente se intensificará à medida que o BC acena com mais inovações para o Pix a partir deste ano, como pagamentos recorrentes e parcelamentos, o que, segundo uma autoridade do banco, provavelmente aumentará o papel do sistema no varejo.