Renault inicia desenvolvimento de novo Twingo elétrico, dizem fontes

Por Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - A Renault começará neste mês a trabalhar na engenharia de uma versão mais acessível do compacto elétrico Twingo, disseram duas fontes à Reuters, com produção do veículo prevista para daqui dois anos, conforme a empresa busca driblar a intensa concorrência dos rivais chineses.

As montadoras chinesas, maiores produtoras de veículos elétricos do mundo, estão fazendo incursões rápidas no mercado europeu, pressionando as empresas da região a cortarem preços e custos e acelerar o desenvolvimento de novos modelos.