Retração da indústria da zona do euro se aprofunda em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro piorou ainda mais em março, contraindo a um ritmo mais acentuado do que em fevereiro já que a demanda continuou a cair, de acordo com uma pesquisa que, no entanto, mostrou um aumento no otimismo.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 46,1 em março em relação aos 46,5 de fevereiro. A leitura superou a estimativa preliminar de 45,7 mas ficou abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contração, pelo vigésimo primeiro mês.

O subíndice que mede a produção subiu de 46,6 para 47,1 em fevereiro, melhorando em relação à preliminar de 46,8.