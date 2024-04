Ministro prevê redução de 4% na conta de luz após medida provisória

"Essa conta agora é uma bomba de efeito retardado que estourou no colo do consumidor brasileiro, nós vamos pagar essas contas, permitindo uma redução em torno de 4% na conta de energia de todos os brasileiros e brasileiras", afirmou o ministro em entrevista à CNN.

Ainda segundo Silveira, a MP vai "compatibilizar" os projetos de transmissão de energia leiloados pelo governo desde o ano passado com novos projetos de geração eólica e solar no Nordeste.

Esse ponto, no entanto, vai estender subsídios bilionários a projetos de energias renováveis que ainda não conseguiram sair do papel. Esses subsídios também são pagos pelos consumidores via conta de luz e são os que mais crescem, já estando entre os principais custeados pela CDE.