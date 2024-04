Vendas da GM nos EUA no 1º tri caem, mas superam a Toyota

A GM disse no mês passado que seu negócio de frotas, que atende a clientes, incluindo empresas de aluguel de carros, estava enfrentando problemas de disponibilidade de vans e algumas picapes de médio porte.

No entanto, as vendas no varejo da GM aumentaram 6%, enquanto o estoque das concessionárias no final de março era de 534.479 veículos, acima dos 456.686 de dezembro.

Especialistas do setor sinalizaram pressão sobre preços devido ao aumento do estoque.

"Embora o desempenho das vendas e das despesas seja impressionante, ele está ocorrendo às custas da redução da lucratividade do lojista e do fabricante, à medida que os estoques de veículos não vendidos aumentam e as pressões competitivas se intensificam", disse Thomas King, presidente da divisão de dados e análises da J.D. Power.

O mercado espera que que os preço médio das vendas seja de 44.186 dólares em março, uma queda de 3,6% em relação ao ano anterior, de acordo com a J.D. Power.

A venda anualizada de março deve ser de 15,5 milhões de unidades, alta de 600 mil veículos em relação ao ritmo de um ano antes, mas uma ligeira queda em relação a fevereiro, de acordo com a Cox Automotive.