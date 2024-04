Votorantim tem lucro de quase R$2 bi em 2023

A Votorantim teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado em 2023 de 9,6 bilhões de reais, queda de 8% sobre o desempenho de 2022, com o resultado sendo apoiado pelo desempenho recorde da Votorantim Cimentos.

A participação da cimenteira no Ebitda ajustado da Votorantim passou de 47% em 2022 para 69% no ano passado, enquanto a fatia da CBA (alumínio) encolheu de 15% para 4% e a da Nexa (zinco) caiu de 32% para 23%.

"No caso de cimento, o resultado foi impulsionado pelo internacional, com mercado muito forte na América do Norte e na Península Ibérica", disse Malacrida.

No total, o maior conglomerado industrial do Brasil teve receita líquida de 48,5 bilhões de reais no ano passado, uma queda de 8% ante o faturamento de 2022.

"Tivemos um ano mais desafiador na Nexa e CBA ... mas em 2024 esperamos lucro e Ebitda com números um pouco melhores que em 2023 (para a Votorantim)", disse o executivo em entrevista sobre o resultado. Malacrida citou ainda que a Citrosuco, 50% controlada pela Votorantim, deve dar uma "contribuição importante" ao grupo diante dos preços de suco de laranja em patamares históricos.

A Votorantim, que afirma ser a única empresa não listada do Brasil com grau de investimento pelas três principais agências de risco do mundo -- S&P, Moody's e Fitch, terminou 2023 com uma alavancagem financeira de 1,08 vez, ante 1 vez em 2022.