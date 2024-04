Ações da China fecham em baixa por preocupações com corte de juros nos EUA

O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em março, com o aumento de novos negócios pelo ritmo mais rápido em três meses, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quarta-feira, seguindo as pesquisas de manufatura melhores do que o esperado e aumentando os sinais de que partes da economia da China estão ganhando impulso no primeiro trimestre.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,36%, com seu subíndice do setor financeiro em queda de 0,73%, o setor de bens de consumo básicos subindo 0,14%, o índice imobiliário caindo 1,38% e o subíndice do setor de saúde recuando 0,63%.

O índice de Xangai recuou 0,18%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,22%.

Os mercados financeiros chineses estarão fechados devido a feriado a partir de quinta-feira, com as negociações sendo retomadas na segunda-feira, 8 de abril.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,97%, a 39.451 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,22%, a 16.725 pontos.