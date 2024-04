Ações europeias sobem após dados de serviços dos EUA fracos e queda da inflação na zona do euro

Os bancos lideraram os ganhos setoriais, subindo 1,4% e atingindo seu nível mais alto desde o início de 2018, enquanto os bancos da zona do euro também ganharam 1,5%.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento mostrou que o crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou ainda mais em março, enquanto uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos caiu para uma mínima de quatro anos, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

Outros dados mostraram que a inflação da zona do euro caiu inesperadamente no mês passado.

"Parece muito cedo para concluir que a última milha do processo de desinflação foi conquistada com sucesso", escreveram economistas do HSBC.

"Entretanto, embora uma andorinha só não faça verão, certamente ajuda a abrir a porta para um corte nas taxas do BCE."

Embora a expectativa seja de que BCE deixe as taxas inalteradas em sua reunião de política monetária na próxima semana, os mercados veem uma chance de 71% de um corte de 25 pontos-base em junho.