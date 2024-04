Brasil espera que cúpula climática COP30 impulsione ecoturismo

Por Anthony Boadle

BRASÍLIA (Reuters) - As autoridades brasileiras do setor de turismo esperam mudar a imagem do país como um mero paraíso de sol e praia ao sediar as negociações climáticas da ONU no ano que vem na cidade de Belém, na floresta amazônica, que se concentrarão na sustentabilidade ambiental e no fim do desmatamento para desacelerar o aquecimento global.

Espera-se que a cúpula aumente a atratividade do Brasil como destino de ecoturismo e aumente as viagens para a floresta amazônica e outros biomas que oferecem a maior biodiversidade do mundo, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.