Crescimento da atividade de serviços da China acelera em março, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em março uma vez que os novos negócios aumentaram no ritmo mais rápido em três meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta quarta-feira, um sinal de recuperação do sentimento na segunda maior economia do mundo.

Juntamente com outras pesquisas de indústria melhores do que o esperado, os dados ampliam as evidências de que partes da economia chinesa estão ganhando impulso no primeiro trimestre.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu de 52,5 para 52,7 em fevereiro, ficando acima da marca de 50 que separa expansão de contração pelo 15º mês consecutivo.